Смерть девочки из тургруппы в Хибинах наступила за 8-10 часов до прибытия спасателей

МУРМАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Смерть девочки из туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах Мурманской области, наступила за 8-10 часов до прибытия спасателей. Об этом журналистам сообщили на брифинге следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Смерть наступила за 8-10 часов до прибытия спасателей. В ходе следствия будет дана оценка [действиям] всех должностных лиц, в том числе и спасателей, их времени прибытия", - сказали представители управления.

По словам представителей ведомства, спасатели долго добирались до места, так как пробирались через лес в течение шести часов - им пришлось преодолеть 57 км, восемь километров они прошли пешком по горам. "Дадут оценку действиям всех сотрудников "Скифа". Коллеги из СК по Петербургу оказывают содействие. Хотим выяснить, не стали ли такие грубые нарушения системой," - добавили представители ведомства.

Сход снежной массы произошел вечером 22 марта в районе ручья Маннепахк. Под завалом оказались трое подростков из 13, двоих удалось быстро извлечь из-под снега. Позднее была найдена девочка 2008 года рождения, однако прибывшие утром на место медики констатировали ее смерть. Противоречивые данные о ребенке давались из-за неустойчивой телефонной связи.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По данным следствия, перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не были учтены сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. Следователи предъявили обвинение Сергею Смирнову, который руководил туристической группой, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.