{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК проводит проверку после ДТП с машиной полиции в Москве

26 марта патрульный автомобиль сбил насмерть пешехода в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку по факту аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где патрульный автомобиль полиции сбил насмерть пешехода. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту аварии с участием водителя-полицейского, насмерть сбившего 59-летнего мужчину, следствие проводит проверку на наличие признаков ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка полиции, 26 марта в 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, насмерть сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Полиция назначила служебную проверку.

Теги
Россия
Обвиняемый в гибели ребенка в Хибинах отрицает вину
Ребенок погиб в результате снежного завала
Читать полностью