СК проводит проверку после ДТП с машиной полиции в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку по факту аварии на Кутузовском проспекте в Москве, где патрульный автомобиль полиции сбил насмерть пешехода. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту аварии с участием водителя-полицейского, насмерть сбившего 59-летнего мужчину, следствие проводит проверку на наличие признаков ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка полиции, 26 марта в 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, насмерть сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Полиция назначила служебную проверку.