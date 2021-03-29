Упавший на рельсы на станции метро "Площадь революции" погиб

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мужчина, упавший на пути на станции метро "Площадь революции" в Москве, погиб. Он упал на рельсы по собственной неосторожности, сообщили ТАСС в пресс-службе управления полиции на метрополитене.

"Мужчина упал на рельсы случайно. Его вытащили на платформу, врачи диагностировали смерть", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Арбатской-Покровской линии московского метрополитена остановлено между станциями "Киевская" и "Курская" из-за человека на путях на "Площади революции". В настоящее время поезда возвращаются к нормальному графику движения.