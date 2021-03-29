В Северной Осетии замглавы Минприроды обвинили во взятке в размере 307 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 марта. /ТАСС/. Заместителю министра природных ресурсов и экологии республики предъявили окончательное обвинение в приготовлении к получению взятки в размере 307 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания 46-летнему заместителю министра природных ресурсов и экологии республики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 января 2021 года к обвиняемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, для заготовки древесины, проводимого республиканским министерством природных ресурсов и экологии. Обвиняемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку в сумме 307 тыс. рублей он поможет бизнесмену выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона.

В феврале по результатам рассмотрения заявок, комиссией под председательством обвиняемого принято решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем. После этого на протяжении полутора месяцев чиновник неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы в размере 307 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды республики, обвиняемый ушел с должности замминистра по собственному желанию. "Заместитель министра природных ресурсов и экологии республики покинул пост по собственному желанию после возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник агентства.