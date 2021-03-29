Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о теракте в самарском колледже

САМАРА, 29 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании колледжа в Кинельском районе Самарской области в феврале, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. Задержанный отметил, что сделал это "в шутку", чтобы посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов.

Как рассказали в полиции, 20 февраля днем неизвестный позвонил по телефону экстренной службы и сообщил о готовящемся теракте в одном из государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Кинельского района Самарской области. Оперативники, прибывшие в колледж, не обнаружили в нем ни учащихся, ни сотрудников, которые находились на каникулах. Тем не менее сотрудники органов осмотрели все помещения и территорию вокруг учебного заведения, не обнаружив никаких опасных предметов. В результате дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры") было возбуждено по факту сообщения о ложном минировании.

"В ходе расследования уголовного дела полицейские установили номер телефона, с которого звонил анонимный "шутник", личность злоумышленника и место его возможного нахождения", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации полиции, о ложном теракте сообщил местный житель 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Мужчина был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

"Во время опроса задержанный объяснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов. Мужчина понимал, что нарушает закон, но под влиянием спиртного все же решил "пошутить", - рассказали в пресс-службе.

Санкция статьи о ложном сообщении о теракте предусматривает лишение свободы до 5 лет. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.