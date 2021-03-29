В Новой Москве напали на четырех граждан Таджикистана

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестные напали на четверых граждан Таджикистана в Новой Москве, трое получили различные ранения, ножевые и огнестрельные, один погиб, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ночью 27 марта в Новой Москве по разным адресам были нападения как минимум на четырех граждан Таджикистана. Троих ранили ножами, двое из них имели еще и огнестрельные ранения. Также была найдена машина с телом, у него тоже ножевое ранение", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, у полиции есть основания подозревать, что все нападения связаны с возможным конфликтом, произошедшим тогда же, в ночь на 27 марта, на территории рынка "Фуд Сити" на Калужском шоссе.