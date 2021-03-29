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В Москве задержали лжеполицейских, вымогавших у жителя Дагестана 23 млн рублей

Мошенники вымогали деньги за непривлечение мужчины к уголовной ответственности

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мошенников, которые под видом правоохранителей вымогали у жителя Дагестана 23 млн рублей за якобы непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился житель Дагестана, который сообщил что правоохранители вымогают у него 23 млн рублей за непривлечение его к ответственности по якобы возбужденному на него уголовному делу.

"Сотрудники управления собственной безопасности задержали вымогателей, когда в рамках спецоперации заявитель передавал им 20 млн рублей в кофейне в Милютинском переулке", - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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