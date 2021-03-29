Суд на Кубани приговорил экс-главу района к 8,5 года колонии за получение взятки

КРАСНОДАР, 29 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-главу Динского района Краснодарского края к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда в понедельник.

"Ленинским районным судом Краснодара окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего чиновника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное в особо крупном размере). Бывший глава района признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет и шесть месяцев с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на пять лет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что отбывать наказание экс-чиновник будет в колонии строгого режима.

Уточняется, что в мае 2018 года подсудимый, являясь главой муниципального образования, решил получить взятку с директора компании, осуществляющей по контракту строительство школы в поселке Южный. За 4 млн рублей глава района обещал предпринимателю общее покровительство, а также не предпринимать никаких мер в случае выявления нарушений условий контракта. Предприниматель согласился и через посредников передал подсудимому требуемую сумму. Также подсудимый сообщил предпринимателю о необходимости передачи ему взятки в 7,2 млн рублей за своевременное подписание первичных учетных документов по строительству, а также за то, чтобы не препятствовать заключению контрактов на поставку материалов и оборудования для кабинетов объекта строительства. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы.

В декабре 2018 года глава района был задержан сотрудниками УФСБ сразу после получения взятки. Расследование проводилось следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю.

"В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что 4 млн рублей предприниматель передал в качестве добровольного пожертвования на развитие района, а второй эпизод является провокацией в отношении него со стороны правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе регионального управления СК.