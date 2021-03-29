Суд Киева отправил под домашний арест трех участников беспорядков у офиса президента

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест Романа Ратушного - участника акции в поддержку радикала Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта около офиса президента Украины. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Украина-24".

До этого такую же меру пресечения суд избрал еще для двух протестующих.

Ратушного подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия. Суд обязал его сдать паспорта и носить электронный браслет, а также приходить на вызовы следователя, прокурора и суда.

По словам арестованного, в материалах дела говорится, в частности, что на акции 20 марта он якобы "жег файер, чем представлял угрозу". Это подтверждается показаниями полицейских, однако Ратушный утверждает, что на видео, представленном следствием, невозможно идентифицировать человека, а сам задержанный не подтверждает и не отрицает, что это он.

Ранее полиция предъявила обвинение в хулиганстве шести участникам беспорядков, двое из них были отправлены под домашний арест. Тогда же полицейские сообщили, что продолжают сбор доказательств для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

Акция националистов прошла в субботу, 20 марта, и была приурочена ко дню рождения бывшего главы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко, приговоренного на Украине к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Митингующие требовали освободить Стерненко и других заключенных. Они жгли файеры и бросали шумовые гранаты, оставили надписи краской на фасаде здания президентского офиса, выбили стекла и разбили табличку с надписью "Офис президента". По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Эксперты подсчитали, что ремонт фасада здания обойдется как минимум в $72 тыс.