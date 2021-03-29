В Петербурге арестовали мошенника из Пскова, лишившего квартиры 87-летнюю блокадницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Жителя Пскова задержали и заключили под стражу судом по обвинению в том, что он лишил квартиры жительницу блокадного Ленинграда с инвалидностью в Санкт-Петербурге, в результате чего она оказалась в доме-интернате. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего ранее неоднократно судимого жителя Псковской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение"), которому предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как считают следователи, мужчина в прошлом году воспользовался доверчивостью 87-летней женщины, которая является инвалидом II группы и пережила блокаду Ленинграда, и обманным путем завладел ее квартирой на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга. После этого он перевез ее в квартиру в Пскове.

Как уточнили в СК, мужчина был задержан в минувшие выходные сотрудниками петербургского главка МВД в Пскове, его перевезли в Петербург. Женщину также вернули из Пскова в Петербург, в настоящее время она временно находится в доме-интернате для ветеранов войны и труда.

В СК считают, что злоумышленник действовал в составе организованной группы, которая также может быть причастна к другим аналогичным преступлениям. Также ведется розыск соучастников арестованного мужчины.