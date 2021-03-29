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Суд продлил арест мужчине, бросившему файер в полицейских на акции 23 января в Москве

Арест продлен до 30 апреля, обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресненский суд продлил на месяц арест Вячеславу Игумнову, который бросал файеры в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Игумнову В. С., который обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) на срок до 30 апреля", - сказали в суде.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один стал фигурантом дела о повреждении машины ФСБ. Семь человек арестованы, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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