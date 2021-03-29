В Ульяновске пациент стоматологической поликлиники умер у кабинета врача

УЛЬЯНОВСК, 29 марта. /ТАСС/. Мужчина умер в понедельник у кабинета стоматолога в городской поликлинике Ульяновска, куда записался на прием. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Утром 29 марта в стоматологии городской поликлиники №5 скоропостижно скончался пациент 1958 года рождения. По информации администрации медучреждения, пациент пришел на прием к врачу, получил талон к специалисту, но у кабинета врача ему вдруг стало плохо с сердцем", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, ожидания в очереди не было. "Работники службы неотложной помощи медучреждения сориентировались мгновенно и сразу же начали оказывать экстренную помощь мужчине", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники поликлиники также вызвали скорую помощь, которая прибыла в течение семи минут. "Несмотря на усилия медработников и реанимационные мероприятия, спасти жизнь пациента не удалось. Врачи более часа боролись за жизнь мужчины", - добавили в пресс-службе.

Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит проверку по данному факту.