Все отделения банков в Люберцах проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" всех отделений банков на территории Люберец. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного об угрозе "минирования" всех отделений банков на территории городского округа Люберцы. На место выехали специалисты экстренных служб и правоохранители, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее специалисты после анонимного сообщения об угрозе взрыва начали проверки всех школ, детских садов, центра занятости, центра судебных приставов, социальной защиты, БТИ, Таможенной академии в Люберцах. Кроме того, из-за сообщения о "минировании" проверка проводится во всех магазинах "Магнит", в зданиях Росавиации, Ространснадзора, расположенных на Октябрьском проспекте, д. 15, и управлении опеки и попечительства по улице Волковская, дом 51.

"В данный момент часть объектов проверена, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Работа продолжается", - добавил источник.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах с начала года поступают не первый раз. Они касались не только учебных учреждений, но и железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Ни одно из сообщений не подтвердилось.