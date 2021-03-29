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В Ярославле студента ранили ножом возле корпуса университета

Напавшего задержали

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный напал на студента у корпуса Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ), пострадавший получил ножевое ранение и был доставлен в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Нападение произошло у корпуса юридического факультета ЯрГУ. Пострадавший - студент университета, он получил ножевое ранение и находится в больнице. Нападавший задержан, пока о его личности ничего не известно", - сказала собеседница агентства.

Пресс-служба УМВД России по региону пока не комментирует инцидент.

Как уточнили в пресс-службе вуза, пострадавшего студента вызвали по телефону из корпуса на улицу, где на него напал неизвестный. Корпус юридического факультета ЯрГУ находится в центре Ярославля, нападение произошло у дверей здания.

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