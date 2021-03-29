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Около 30 кг изделий из серебра изъяли у гражданина Украины при попытке ввоза в Россию

Владельцу 4,7 тыс. незадекларированных серебряных цепочек и браслетов общей стоимостью 7 млн рублей грозит штраф, а также лишение свободы на срок до семи лет, сообщила ФТС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Брянской таможни изъяли 4,7 тыс. незадекларированных серебряных цепочек и браслетов общей стоимостью 7 млн рублей при попытке ввоза в Россию с территории Украины. Возбуждены два уголовных дела, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Владельцем груза признал себя водитель автомобиля - гражданин Украины. В его отношении возбуждено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров"), и по ч. 1 ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей")", - говорится в сообщении на сайте ФТС.

По данным пресс-службы, всего изъято около 4,7 тыс. незадекларированных серебряных цепочек и браслетов массой 30 кг, они были спрятаны в полимерных пакетах в кабине грузовика, который следовал в РФ с Украины через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Троебортное". "Согласно заключению экспертов, оценочная стоимость украшений составляет около 7 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Размер неуплаченных таможенных платежей превысил 2 млн рублей, нарушителю грозит штраф, а также лишение свободы на срок до семи лет, добавили в пресс-службе.

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