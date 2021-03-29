Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Испания выдала России Олега Андрианова, обвиняемого в попытке мошенничества в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Олега Андрианова, который обвиняется в покушении на мошенничество. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Андрианов в марте 2015 года в Москве путем обмана приложил к исковому заявлению в Хорошевский районный суд Москвы о взыскании денежных средств по договору займа в размере почти 95 млн рублей в обосновании своих требований документы, в которых умышленно подделал подписи ответчика. При этом похитить чужие деньги ему не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, так как в удовлетворении иска было отказано.

В феврале 2018 года он был объявлен в международный розыск. Его задержали в Испании. 6 февраля 2020 года Генпрокуратура России направила в Испанию запрос о выдаче Андрианова, в декабре 2020 года он был удовлетворен.