В Москве задержали мужчину, угрожавшего расправой сотрудникам консульства Таджикистана

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник в ходе конфликта угрожал расправой сотрудникам консульства Таджикистана в Москве, он обезврежен. Пострадавших нет, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В понедельник на территории консульства Таджикистана в Москве между неизвестным мужчиной и сотрудниками диппредставительства возник конфликт, в ходе которого он начал угрожать им расправой. Сотрудники службы безопасности обезвредили злоумышленника. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет.