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В Москве задержали мужчину, угрожавшего расправой сотрудникам консульства Таджикистана

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник в ходе конфликта угрожал расправой сотрудникам консульства Таджикистана в Москве, он обезврежен. Пострадавших нет, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В понедельник на территории консульства Таджикистана в Москве между неизвестным мужчиной и сотрудниками диппредставительства возник конфликт, в ходе которого он начал угрожать им расправой. Сотрудники службы безопасности обезвредили злоумышленника. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет.

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