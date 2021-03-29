В Калмыкии в результате разбойного нападения на жилой дом погиб один человек

ЭЛИСТА, 29 марта. /ТАСС/. Следственным управлением СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на жилой дом в Элисте, в ходе которого убит один человек, еще один человек пострадал, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, нападавший, одетый в медицинский комбинезон, защитные очки и перчатки, использовал огнестрельное оружие в ходе разбоя. Так также уточнили, что злоумышленник сначала связал собственницу жилья, а потом застрелил ее сожителя.

С места совершения преступления неустановленным лицом похищены денежные средства в сумме 60 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшим, уточнили в пресс-службе.

На место происшествия выехал и. о. руководителя следственного управления СК РФ по республике Анатолий Надбитов. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").