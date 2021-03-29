Неизвестный "заминировал" все терминалы аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют терминалы аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе минирования терминалов аэропорта Шереметьево. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб", - сказал собеседник агентства. По данным источника, эвакуация людей и персонала не проводилась, аэропорт работают в штатном режиме.

Ранее в понедельник после анонимного сообщения об угрозе взрыва специалисты начали проверки всех школ, детских садов, центра занятости, центра судебных приставов, социальной защиты, БТИ, Таможенной академии в Люберцах. Кроме того, из-за сообщения о "минировании" проверка проводится во всех магазинах "Магнит", в зданиях Росавиации, Ространснадзора, расположенных на Октябрьском проспекте, д. 15, в Люберцах, и управлении опеки и попечительства по улице Волковской, дом 51, а также во всех отделениях банков. Часть объектов уже проверена, информация о "минировании" не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".