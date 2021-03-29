В Белоруссии возбудили дело в отношении россиянина за незаконное пересечение границы

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Гражданин России, высланный ранее из Белоруссии за участие в протестах, вернулся в республику и стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь. Фигурант находится в ИВС", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, минувшим летом мужчина активно участвовал в массовых беспорядках на улицах Бреста, за что был привлечен к административной ответственности. "Позже нарушителю было предложено покинуть нашу страну с трехлетним запретом на въезд. Тогда иностранец уехал, однако 17 марта снова вернулся в Брест", - уточнили в пресс-службе МВД.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции.