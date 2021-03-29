Инженера базы Балтфлота арестовали по делу о хищении 131 тыс. литров дизельного топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Суд в Кронштадте отправил в СИЗО инженера Ленинградской военно-морской базы Сергея Добкина, которого задержали по уголовному делу о хищении 131 тыс. литров дизельного топлива, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Кронштадтский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Добкину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Под стражу его заключили до 25 мая. Задержан Добкина 26 марта, однако ранее в правоохранительных органах о его задержании официально не сообщали.

Сергей Добкин является старшим инженером подготовки судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы. По версии следствия, он совместно с подельниками передал более 130 тыс. литров дизтоплива, которое принадлежит Минобороны, "третьим лицам против воли собственника". Топливо, по версии следствия, хранилось на территории отряда судов обеспечения в Ломоносове.

Адвокат Добкина и сам подозреваемый возражали против заключения под стражу, просив у суда домашний арест. Следователи настаивали на заключении под стражу, считая, что он может скрыться, а также указав, что он имеет заграничную недвижимость и занимается оформлением загранпаспорта.

Ленинградская военно-морская база входит в состав Балтийского флота. К ней приписано несколько учебных кораблей ВМФ России.