Экс-главу Фонда экономического развития Марий Эл осудили на 3,5 года колонии за растрату

ТАСС, 29 марта. Суд вынес приговор уже бывшему исполнительному директору Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл по делу о присвоении, сообщает прокуратура региона.

"Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего бывшего исполнительного директора Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл. Он признан виновным по статье 160 УК РФ и статье 174.1 УК РФ ("Присвоение в крупном и особо крупном размерах", "Легализация (отмывание) денежных средств")", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что мужчина, являясь председателем ликвидационной комиссии муниципального предприятия "Сигнал", присвоил более 660 тыс. рублей предприятия под видом получения денежных средств под отчет. Тем же способом присвоил свыше 1,8 млн рублей Фонда социально-экономического развития Республики Марий Эл, вверенных ему как исполнительному директору. Затем через подставных лиц он перечислил свыше 900 тыс. рублей в качестве оплаты за покупку автомобиля.

"Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 805 тыс. рублей. Кроме того, ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб., который исполняется самостоятельно. Автомашина, оформленная на подставное лицо, конфискована в доход государства", - отмечается в сообщении.