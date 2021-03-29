В промышленной зоне в Ярославле произошел пожар

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 марта. /ТАСС/. Площадь возгорания в ангаре с продуктами деревообработки в Ярославле составляет более 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

"Площадь ангара - 20 м на 80 м, пострадавших нет. Производится локализация пожара. Горение происходит по всей площади строения", - рассказали в пресс-службе.

Пожар произошел в понедельник в промзоне на улице Клубной. Идет ликвидация открытого горения, на месте работают 16 единиц техники и 44 сотрудника МЧС.