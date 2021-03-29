Бывший офицер ЮВО получил восемь лет за махинации с продовольствием на 471 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Ростовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Южного военного округа (ЮВО) Дениса Зорина к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщается в пресс-релизе Военного следственного управления СК по ЮВО. Уточняется, что Зорина признали виновным в мошенничестве с питанием военных совместно с двумя другими бывшими военнослужащими.

"[Денис Зорин] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения") и ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Решением гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Зорину назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 2,5 года, а также воинского звания "полковник запаса" и государственной награды "Медаль Жукова", - говорится в сообщении. Кроме того, суд обязал Зорина выплатить военному ведомству, которому он нанес ущерб, более 277 млн рублей и более 193,8 млн рублей в солидарном порядке с его соучастниками.

По версии следствия, Зорин, также ранее работавший замначальника продовольственной службы - начальником отдела планирования и обеспечения управления ЮВО, вместе с другим офицером вносил в документы, направляемые в продовольственную службу управления (ресурсного обеспечения) ЮВО завышенные сведения о количестве выданных солдатам продовольственных пайков фирмой, выбранной поставщиком продовольствия военным. Таким образом, бывшим офицерам удалось завысить количество выданных пайков на 1,6 млн штук, что в денежном эквиваленте составляет более 471,6 млн рублей.

Зорин скрывал от руководства тыла ЮВО и продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России завышение данных. За свою незаконную деятельность он получил от подельника около 44,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия Зорин признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Решением командования его отстранили от службы и уволили в запас. Двое других бывших офицеров были осуждены ранее. Они получили пять и семь лет лишения свободы, были лишены воинских званий, а также права занимать определенные должности сроком на два и три года. Кроме того, им назначили штрафы в размере 1 млн рублей и 600 тыс. рублей. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке свыше 193,8 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного военному ведомству.