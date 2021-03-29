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В пригороде Петербурга загорелся эллинг на берегу Финского залива

Площадь возгорания составляет 450 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Пожар в помещении эллинга произошел в понедельник в пригороде Санкт-Петербурга, в Ломоносове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 20:19 мск, ранг пожара - № 1-БИС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, г. Ломоносов, улица Морская, дом 2 <...>", - говорится в сообщении пресс-службы.  Из здания вынесли пять пятидесятилитровых пропановых баллонов.

В пресс-службе отметили, что из-за ветра с Финского залива сохраняется угроза распространения огня, добавив при этом, что возгорание локализовано. "В 22:09 час пожар локализован <...>  Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.

По уточненным данным, в двухэтажном нежилом здании размером 15х120 м на Морской улице возгорание локализовано на площади 450 кв. м.

В новость были внесены изменения (23:03) - добавлена информация о локализации огня

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