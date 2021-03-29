В Калининградской области задержали гражданина Евросоюза за нарушение границы с Польшей

КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Гражданин Евросоюза задержан за незаконное пересечение государственной границы с Польшей в Калининградской области. Против нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации"), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе погрануправления ФСБ по Калининградской области.

"27 марта пограничным нарядом в районе населенного пункта Яковлевка был задержан прибывший с территории Польши 42-летний гражданин одной из стран Евросоюза. В ходе досмотра у задержанного обнаружены ножи, топор и пневматический пистолет. Иностранец признался, что пересек государственную границу, не имея российской визы, в обход установленного пункта пропуска. Против него возбуждено уголовное дело", - сообщили в ведомстве.

Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, добавил собеседник агентства.