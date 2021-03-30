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Подделки известных брендов на сумму более 1 млн рублей изъяли в магазинах Камчатки

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 650 товаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в магазинах Петропавловска-Камчатского более 650 товаров с признаками контрафакта на общую сумму около 1,2 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

"Во время проверок магазинов розничной торговли сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 650 товаров - кроссовки, ремни, спортивная одежда с признаками контрафакта, маркированные известными брендами, на сумму более 1,2 млн рублей. Соглашения об использовании данных торговых марок на реализуемых товарах у продавцов отсутствовали, так же, как и документы на хранение, продажу, ввоз на территорию Российской Федерации. Экономический ущерб правообладателям будет установлен по результатам экспертизы", - говорится в сообщении.

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