В Москве загорелось здание шиномонтажа

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Здание шиномонтажа горит на северо-востоке Москвы на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Площадь возгорания составляет около 500 кв. м. На место пожара направлено свыше 20 ед. техники и 70 человек личного состава", - сказали в пресс-службе МЧС. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят 25 грузовых машин с емкостями мазута и бензина.

"В очаге пожара происходит загорание автомобиля с емкостью мазута и машины с емкостью бензина. Точный объем жидкости определяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 200 кв. м, горят около 20 автомобилей.

По данным источника, пожару присвоен второй номер сложности из пяти. "Есть угроза перехода огня на соседние строения", - добавил он.

Пожарные работают на безопасном расстоянии.

По данным источника, движение по улице Стартовой частично перекрыто из-за пожара. В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре поступила в 03:13 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей. Площадь возгорания уточняется. Развернут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В новость были внесены изменения (04:13 мск) - добавлена информация о площади пожара