Учеников нескольких школ в Барнауле эвакуируют из-за сообщения о минированиях

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Несколько школ в Барнауле Алтайского края получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, проводится эвакуация, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона во вторник.

"Несколько школ сегодня получили на электронную почту сообщения о наличии взрывных устройств. В настоящее время сообщения проверяют, здания оцеплены и проводится эвакуация людей, находящихся в зданиях", - сказал собеседник агентства, не уточнив число эвакуированных людей.

21 февраля барнаульские школы также получали электронные сообщения о минированиях. Ни одно из них не подтвердилось.