{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Учеников нескольких школ в Барнауле эвакуируют из-за сообщения о минированиях

Здания оцепили

БАРНАУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Несколько школ в Барнауле Алтайского края получили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, проводится эвакуация, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона во вторник.

"Несколько школ сегодня получили на электронную почту сообщения о наличии взрывных устройств. В настоящее время сообщения проверяют, здания оцеплены и проводится эвакуация людей, находящихся в зданиях", - сказал собеседник агентства, не уточнив число эвакуированных людей.

21 февраля барнаульские школы также получали электронные сообщения о минированиях. Ни одно из них не подтвердилось.

Теги
РоссияАлтайский край
В ДТП под Новосибирском один человек погиб и четверо пострадали
Инцидент произошел на автодороге Р-254 "Иртыш"
Читать полностью