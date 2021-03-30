Суд в Бурятии продлил арест троим подросткам, обвиняемым в избиении журналиста

ТАСС, 30 марта. Суд в Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей трех подростков, обвиняемых в нападении на 62-летнего журналиста в Бурятии. Об этом сообщается во вторник на сайте Октябрьского районного суда города Улан-Удэ.

"Продлен срок содержания под стражей до 7 июня 2021 года в отношении троих несовершеннолетних лиц, обвиняемых в нападении 30 января 2021 года на Жарова (Владимира) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением последнему тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Нападение на сотрудника ГТРК "Бурятия" Владимира Жарова произошло вечером 30 января. 17-летние подростки избили мужчину, в том числе нанесли удар по голове металлическим прутом, похитили имущество. Потерпевший был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").

Владимир Жаров работает на ГТРК "Бурятия". Он - автор программ о работе поисковых отрядов, спасателей, исторических и краеведческих документальных фильмов.