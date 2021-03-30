Полицейские задержали мужчину, сбежавшего из суда в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали обвиняемого в незаконном хранении наркотиков, сбежавшего из суда Кировского района Красноярска. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Оперативники получили информацию, что 45-летний обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, был доставлен на судебное заседание в Кировский районный суд г. Красноярска, откуда совершил побег. В результате оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был задержан по горячим следам", - сообщили в ведомстве.

Подробности побега в полиции не сообщают. Ранее в местных СМИ появилась информация, что в суде избиралась мера пресечения нескольким обвиняемым, одному из них арест не был продлен, но по ошибке был отпущен другой обвиняемый.

По факту побега возбуждено уголовное дело.