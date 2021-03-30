В Шанхае зафиксировали сильное загрязнение воздуха

ШАНХАЙ, 30 марта. /ТАСС/. Сильное загрязнение воздуха зафиксировано во вторник в Шанхае из-за пришедшей в регион из северных районов Китая пылевой бури. Местные власти в опубликованном на сайте правительства заявлении призвали жителей города принять меры предосторожности и сократить время пребывания на улице.

Основным источником загрязнения стали мелкие частицы пыли диаметром менее 10 микрометров (PM10). Индекс качества воздуха AQI в настоящее время находится в пределах 490-510, что, согласно принятой в Шанхае классификации, соответствует наивысшему уровню загрязнения. Ближе к вечеру власти прогнозируют улучшение качества воздуха, а показатель индекса AQI должен составить от 185 до 205. Ситуация, по прогнозу, должна нормализоваться к 1 апреля.

В связи с высоким уровнем загрязнения власти просят население не открывать окна, сделать влажную уборку в помещениях, носить маски при нахождении на открытом пространстве, а также обращаться за медицинской помощью при появлении проблем с дыханием.

В середине 2018 года власти Шанхая скорректировали действующую в мегаполисе систему оповещения населения о загрязнении воздуха, понизив планку показателя индекса качества воздуха AQI, при которой вводится начальный уровень опасности. Согласно новым нормам, начальный - голубой - уровень опасности устанавливается, если индекс AQI в течение 24 часов сохраняется на уровне 101-150. Максимальный - красный - уровень опасности в скорректированной системе остался тем же. Для его введения необходимо, чтобы показатель индекса AQI в течение 24 часов был не ниже 400.

Четырехуровневая система оповещения населения о загрязнении воздуха действует во всем Китае, однако критерии для каждого из них в различных регионах страны отличаются.