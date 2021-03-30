В Оренбурге локализовали пожар на складе

ОРЕНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на улице Лесозащитной в Оренбурге, его площадь уточняется, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"Пожар локализован, площадь уточняется", - сообщила собеседница агентства.

По данным пресс-службы администрации Оренбурга, загорелось помещение для хранения фруктов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю. Изначально сообщалось, что пожар произошел на рынке, который находится рядом. В администрации рынка ТАСС уточнили, что пожар на соседних складах не повлиял на его работу.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась кровля отдельно стоящего складского помещения. 15 человек самостоятельно покинули здание. "На месте пожара создано два боевых участка, работают два звена ГДЗС (газодымозащитной службы), подано четыре [пожарных] ствола РСК-50", - уточняется в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.