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Орловский СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи лекарств детям с редкими заболеваниями

Родители этих детей были вынуждены обращаться в суд или брать кредиты на лечение

ОРЕЛ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи в Орловской области возбудили уголовное дело после сюжета на федеральном канале о неполучении детьми с редкими заболеваниями положенных им бесплатных лекарств и специального питания в течение нескольких месяцев. Об этом во вторник ТАСС сообщили в СК по региону.

Ранее СК начал проверку после нарушения прав несовершеннолетних, страдающих различными заболеваниями, в части несвоевременного обеспечения их лекарственными препаратами и лечебным питанием. "В настоящий момент по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.

По информации телеканала, родители детей с инвалидностью в Орле из-за невозможности получить льготные лекарства вынуждены обращаться в суд или брать кредиты на лечение.

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