Суд в Уфе арестовал мужчину, убившего адвоката после судебного процесса

УФА, 30 марта. /ТАСС/. Житель Уфы, убивший адвоката после судебного заседания и пытавшийся совершить самоубийство, арестован на один месяц и 18 дней по ходатайству следствия. Об этом сообщила пресс-служба Кировского суда города во вторник.

"В Кировский районный суд Уфы поступило ходатайство следователя об избрании Яшину С. А. меры пресечения в виде заключения под стражу. Определением суда ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 18 суток - до 18 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Перед началом судебного заседания об избрании меры пресечения обвиняемый заявил журналистам, что не планировал убивать адвоката, однако намеревался совершить самоубийство.

Инцидент произошел 17 марта, по версии следствия, конфликт произошел между участниками судебного процесса, в результате которого один из мужчин нанес 33-летнему адвокату удары ножом на улице Пушкина в Уфе, от полученных ранений потерпевший умер. Далее нападавший попытался покончить собой, он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".