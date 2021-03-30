Пожар произошел в офисном центре "Арсенал" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Возгорание площадью 400 квадратных метров произошло в офисном центре "Арсенал" на улице Комсомола в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Калининский район, ул. Комсомола, д. 1, в одноэтажном здании размером 15 х 100 м происходит горение на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожару присвоен второй номер сложности. Информацию о пострадавших в результате ЧП в ведомстве не уточнили.

По данному адресу находится офисный центр "Арсенал".