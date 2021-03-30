Число обратившихся к медикам с признаками отравления детей на Ставрополье выросло до 50

СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Количество детей, которым понадобилась медицинская помощь в связи с признаками кишечной инфекции в Минераловодском городском округе Ставрополья, удвоилось. В больницу обратились в общей сложности 50 детей, двое госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Сообщение о массовом обращении в больницу жителей села Марьины Колодцы с признаками кишечной инфекции поступило в оперативные службы во вторник. По данным Минздрава, изначально в участковую больницу обратились 39 человек, среди которых 24 ребенка, однако госпитализация понадобилась восьми взрослым.

"[За медицинской помощью с симптоматикой пищевого расстройства обратились] уже 50 детей, двое госпитализированы", - сказал собеседник.

По информации Минздрава, состояние госпитализированных детей оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В населенном пункте ведется эпидемиологическое расследование, на месте развернут инфекционный госпиталь. По факту массового пищевого отравления следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").