Офис "Единой России" в Сыктывкаре эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

СЫКТЫВКАР, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники офиса регионального отделения партии "Единая Россия" в Коми, расположенного в центре Сыктывкара, оперативно эвакуировались после сообщения о "минировании". На месте работают оперативные службы, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня в 14:40 мск от представителя партии "Единая Россия" поступило сообщение в отдел полиции о том, что на электронную почту пришло письмо, в котором сообщается о минировании офиса. Сейчас на месте работают все оперативные службы, проводится проверка, о ее результатах говорить пока рано. Сотрудники эвакуированы", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Как уточнила ТАСС руководитель исполкома Коми регионального отделения партии Ольга Сычугова, сейчас сотрудники работают удаленно. "Сегодня в 17:00 запланировано было заседание оргкомитета по предварительному голосованию по кандидатурам в Госдуму от "Единой России" в Коми. Провести его в очном формате, скорее всего, не получится", - добавила руководитель исполкома.