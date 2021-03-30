В суд Ростова-на-Дону поступила жалоба на арест отца главы ФБК Ивана Жданова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на арест обвиняемому в превышении полномочий Юрию Жданову, отцу главы ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова, поступила в суд Ростова-на-Дону.

27 марта Советский районный суд Ростова-на-Дону заключил его под стражу до 21 мая. "В суд поступила апелляционная жалоба по делу Юрия Жданова. Хотят обжаловать меру пресечения", - сообщили ТАСС в районном суде.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".