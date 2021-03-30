В Воронеже в отношении 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении 26-летнего жителя Воронежа. Он подозревается в размещении в социальной сети информацию с положительной оценкой действий нацистских преступников, сообщила журналистам во вторник официальный представитель следственного управления СК РФ по Воронежской области Ольга Бовт.

"На основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), в совершении которого подозревается 26-летний местный житель", - сообщила Бовт.

Как уточняется в сообщении, в конце декабря 2019 года мужчина разместил в социальной сети в публичном доступе текст, фото и аудиозапись, которые, согласно экспертному исследованию, содержат признаки положительной оценки действий нацистских преступников, осужденных в ходе Нюрнбергского процесса. По данным представителя ведомства, в январе 2021 года этот же мужчина на личной странице в социальной сети разместил такие же публикации с доступом для всех пользователей интернета.

"Местный житель был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, на допросе дал признательные показания. В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, осмотрена страница пользователя в социальной сети, руководству которой направлены соответствующие запросы", - сообщила Бовт.