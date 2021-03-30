В Ростовской области возбудили третье дело о передаче сиротам непригодного жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками Родионово-Несветайского района Ростовской области, которых подозревают в предоставлении сиротам аварийного жилья. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о передаче детям-сиротам в Целинском районе непригодного для проживания жилья. Следователи также расследуют дело о передаче сиротам из Кагальницкого района квартир, где в результате проверки нашли плесень.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В результате проведенного строительно-технического обследования [жилья в Родионово-Несветайском районе] установлено, что приобретенные администрацией района жилые помещения находятся в аварийном состоянии и непригодны для проживания людей, поскольку угрожают их жизни и здоровью", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, жилые помещения власти приобрели в 2013-2017 годах. Они были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Следователи и сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к его совершению лиц.