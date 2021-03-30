СК возбудил дело после инцидента на судостроительном заводе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после инцидента на судостроительном заводе в Ленинградской области, где во вторник судно получило крен, а его трюм начала затапливать вода. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел с судном "Скорпион". По данным сайта предприятия, этот морозильный траулер спустили на воду в 2019 году. Он строится по проекту 1701, его длина составляет около 61 метра, водоизмещение - 3 130 тонн.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, судно накренилось при производстве работ на нем. Два человека в результате ЧП пострадали, они получили переломы ребер. В настоящее время ведутся поиски двух человек. Как сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре, расследование уголовного дела ведомство взяло на контроль.