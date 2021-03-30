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В Петербурге из-за задымления в ТЦ эвакуировали 100 человек

Причины задымления не уточняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Задымление произошло в торговом центре "Светлановский" в Санкт-Петербурге, из здания эвакуированы 100 человек, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"ТК "Светлановский", задымление на цокольном этаже, из здания эвакуированы 100 человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инцидент в семиэтажном торговом комплексе на проспекте Энгельса произошел в 18:39 во вторник.

Информацию о причинах задымления в ведомстве не уточнили. Информация о последующем возгорании также не поступала.

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