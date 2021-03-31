В Якутии пресекли канал поставки наркотиков на территорию региона

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность организаторов канала поставки наркотических средств на территорию региона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны два гражданина РФ, у которых обнаружены и изъяты 39 свертков и шесть брикетов наркотических средств весом около 620 граммов, а также приспособления для фасовки наркотиков. Установлено, что сбыт наркотиков производился через интернет с использованием различных тайников-закладок", - говорится в сообщении.

По материалам УФСБ следственным управлением регионального МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.

Якутский городской суд признал обвиняемых виновными в совершении организованной группой незаконного сбыта и пересылки наркотических средств в крупном размере. Подсудимые приговорены к шести и семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в силу.