В Приморье пресекли незаконную рубку леса на 3,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта. /ТАСС/. Государственные инспекторы пресекли незаконную рубку леса на севере Приморского края с ущербом более 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб - ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Возбуждено уголовное дело", - приводится в сообщении комментарий представителя министерства лесного и охотничьего хозяйства края.

Уточняется, что инспекторы выявили браконьерскую рубку во время патрулирования лесов в Дальнереченском районе. На месте обнаружены две единицы техники для заготовки древесины. Подозреваемые в преступлении скрылись, теперь их разыскивает полиция.

Статья УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет со штрафом.