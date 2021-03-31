УМВД в Белгороде проверит информацию о возможном осквернении памятника сотрудником ДПС

ТАСС, 31 марта. Управление МВД России по Белгородской области проведет служебную проверку на предмет возможного совершения поступка, порочащего честь, после появления видео с участием инспектора ДПС. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Накануне в соцсетях получило распространение видео, на котором прохожий снял инспектора ДПС отдельного батальона УГИБДД по Белгороду, предположительно, справившего нужду за ограждением вблизи памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о возможном совершении инспектором ДПС отдельного батальона УГИБДД по Белгороду поступка, порочащего честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника органов внутренних дел. По данному факту назначена служебная проверка", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, если вина сотрудника подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к дисциплинарной ответственности могут привлечь руководителей инспектора.