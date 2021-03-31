В Волгограде возбудили еще одно дело против мужчины, убившего оппонента после ссоры в чате

ВОЛГОГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Житель Волгограда Арсен Мелконян, обвиняемый в избиении до смерти другого мужчины после ссоры в родительском чате, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Теперь ему инкриминируют угрозу убийством основному свидетелю на судебном процессе по первому делу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"23 марта по итогам очередного судебного заседания по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате 31-летний подсудимый высказал угрозы расправы в отношении ключевого свидетеля обвинения. Сегодня по инициативе прокуратуры в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 октября 2020 года в одном из родительских чатов произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу Арману Смбатяну, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и брат Анны Арсен. Последний в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове, от полученных травм потерпевший умер в больнице.

Арсен Мелконян и Смбатян обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а Анне Мелконян инкриминируется подстрекательство.