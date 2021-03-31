Галямину оштрафовали на 15 тыс. рублей после собрания оппозиционных политиков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину оштрафовали на 15 тыс. рублей после собрания "Открытой России", которая признана нежелательной организацией на территории РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Галяминой Николай Касьян.

"299-й участок Мирового суда в Северном Измайлове признал Галямину виновной по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и назначил штраф в размере 15 тыс. рублей", - сообщил он, отметив, что решение суда будет обжаловано.

Собрание муниципальных депутатов, которое было организовано при участии "Открытой России", прошло 13 марта в гостинице "Измайлово Дельта". Сотрудники полиции задержали участников мероприятия. В их числе была и Галямина.