На Сахалине возбудили дело по факту причинения ущерба областному бюджету на 8,7 млн рублей

ТАСС, 1 апреля. Директор одного из предприятий, обеспечивающих работу котельных в Сахалинской области, подозревается в причинении ущерба региональному бюджету в размере 8,7 млн рублей. По версии следствия, мужчина на средства субсидии приобрел более дешевое топливо, сообщает в четверг пресс-служба территориального УМВД.

"В данном деянии подозревается директор одного из предприятий, занимающихся обеспечением работоспособности котельных в Александровск-Сахалинском районе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона выделило предприятию субсидию в размере 72,5 млн рублей на приобретение каменного угля для отопительного сезона. По версии следствия, подозреваемый, пользуясь своими должностными полномочиями, организовал поставку бурого угля, который имеет меньшую стоимость и является менее качественным топливом.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.