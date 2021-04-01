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В Благовещенске задержали семерых организаторов подпольных казино

В ходе расследования дела было изъято более ста единиц компьютерной техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали группу молодых людей, которые в Благовещенске организовали подпольные казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

По версии следствия, семеро молодых людей с октября 2020 года приспособили несколько нежилых помещений в Благовещенске для азартных игр.

"Возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой"). В ходе расследования дела было изъято более ста единиц компьютерной техники", - говорится в сообщении.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей.

Шестеро участников задержаны и помещены в изолятор временного содержания, в отношении одного уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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